Саркозі судитимуть у справі щодо фінансування виборчої кампанії

Про це повідомляє Русская служба ВВС.

Слідство підозрює, що його партія Союз за народний рух (UMP) підробила документи, аби приховати перевищення допустимих витрат приблизно на 18 млн євро під час президентської кампанії у 2012 році.

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Екс-президент не раз заявляв, що він не знав про перевищення ліміту передвиборних витрат, встановленого в той час на рівні 22,5 млн євро.

Крім Саркозі, у фальсифікації звітності підозрюються ще 13 осіб, серед яких колишні функціонери UMP.

Розслідування у справі про перевищення допустимих витрат на передвиборну кампанію, відомому як справа "Бігмаліон", було розпочато в 2014 році.

За версією слідства, махінації з документами, які допомогли приховати додаткові витрати, проводилися через рекламну фірму "Бігмаліон".

Саркозі в 2012 році програв вибори, тоді президентом став соціаліст Франсуа Олланд. У 2016 році Саркозі хотів знову висуватися в президенти, але програв праймеріз.