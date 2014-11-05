В Японії родині трудоголіка-самогубця виплатять півмільйона доларів компенсації
Чоловіку надавали всього лише один вихідний день раз на сім місяців.
В Японії суд постановив виплатити 58 мільйонів ієн (500 тисяч доларів) родині працівника ресторану, який покінчив з собою через ненормований графік, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Star.
Чоловік не витримав щомісячних 200-годинних перепрацювань. Йому надавали всього один вихідний день раз на сім місяців. У такому режимі японець працював з 2007 року. Крім того, він регулярно піддавався моральному тиску з боку роботодавця і навіть побоям.
Все це, резюмував суддя, стало причиною душевного розладу і, як наслідок, суїциду.
Читайте такожПотенційних самовбивць будуть вираховувати через Twitter
Родичі покійного подали до суду і виграли справу. Відшкодувати збитки родині належить мережі м'ясних ресторанів Sun Challenge, а саме власнику та безпосередньому начальнику самогубці.
Японську корпоративну культуру регулярно критикують за неоплачувані овертайми. В країні широкого поширення набув термін «кароші», що означає «убитий роботою». Це не образний вислів, оскільки в останні кілька років в Японії стали нерідкі випадки смертей від перевтоми на роботі.