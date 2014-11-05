В Японії родині трудоголіка-самогубця виплатять півмільйона доларів компенсації

В Японії суд постановив виплатити 58 мільйонів ієн (500 тисяч доларів) родині працівника ресторану, який покінчив з собою через ненормований графік, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Star.

Чоловік не витримав щомісячних 200-годинних перепрацювань. Йому надавали всього один вихідний день раз на сім місяців. У такому режимі японець працював з 2007 року. Крім того, він регулярно піддавався моральному тиску з боку роботодавця і навіть побоям.

Все це, резюмував суддя, стало причиною душевного розладу і, як наслідок, суїциду.

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Родичі покійного подали до суду і виграли справу. Відшкодувати збитки родині належить мережі м'ясних ресторанів Sun Challenge, а саме власнику та безпосередньому начальнику самогубці.

Японську корпоративну культуру регулярно критикують за неоплачувані овертайми. В країні широкого поширення набув термін «кароші», що означає «убитий роботою». Це не образний вислів, оскільки в останні кілька років в Японії стали нерідкі випадки смертей від перевтоми на роботі.