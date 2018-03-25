У Нідерландах відкрили пам'ятник жертвам катастрофи рейсу MH17 (фото)

22:30, 25 березня 2018
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У Нідерландах відкрили пам'ятник жертвам катастрофи MH17 / Twitter

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"Трагедія MH17 об'єднала нас! Ми завжди будемо пам'ятати і робити все, щоб притягнути винних до відповідальності!" – йдеться в повідомленні.

Місцеве видання Omroep Brabant пише, що меморіал відкрили 24 березня біля авіабази в Ейндховені.

Скульптура складається із бронзових стрічок з текстом: "Я тебе не забуду", які утворюють глобус. Видання зазначає, що такі стрічки роздавали родичам жертв катастрофи. У постаменті пам'ятника – 298 каменів, що символізують жертв катастрофи.

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Теги: #памятник#катастрофа MH17