У Нідерландах відкрили пам'ятник жертвам катастрофи рейсу MH17 (фото)

Скульптура "Зв'язок", яку встановили в Нідерландах на честь жертв катастрофи рейсу MH17, складається з бронзових стрічок з текстом: "Я тебе не забуду", які утворюють глобус.

У голландському Ейндховені відкрили меморіал "Зв'язок" жертвам катастрофи літака Boeing 777 "Малайзійських авіаліній", який прямував рейсом MH17 і був збитий у липні 2014 року над Донбасом. Про це повідомило посольство України в Нідерландах в Twitter.

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"Трагедія MH17 об'єднала нас! Ми завжди будемо пам'ятати і робити все, щоб притягнути винних до відповідальності!" – йдеться в повідомленні.

Місцеве видання Omroep Brabant пише, що меморіал відкрили 24 березня біля авіабази в Ейндховені.

Скульптура складається із бронзових стрічок з текстом: "Я тебе не забуду", які утворюють глобус. Видання зазначає, що такі стрічки роздавали родичам жертв катастрофи. У постаменті пам'ятника – 298 каменів, що символізують жертв катастрофи.