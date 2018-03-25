У Нідерландах відкрили пам'ятник жертвам катастрофи рейсу MH17 (фото)
У голландському Ейндховені відкрили меморіал "Зв'язок" жертвам катастрофи літака Boeing 777 "Малайзійських авіаліній", який прямував рейсом MH17 і був збитий у липні 2014 року над Донбасом. Про це повідомило посольство України в Нідерландах в Twitter.
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"Трагедія MH17 об'єднала нас! Ми завжди будемо пам'ятати і робити все, щоб притягнути винних до відповідальності!" – йдеться в повідомленні.
Місцеве видання Omroep Brabant пише, що меморіал відкрили 24 березня біля авіабази в Ейндховені.
Скульптура складається із бронзових стрічок з текстом: "Я тебе не забуду", які утворюють глобус. Видання зазначає, що такі стрічки роздавали родичам жертв катастрофи. У постаменті пам'ятника – 298 каменів, що символізують жертв катастрофи.
Unveiling of the Connection memorial in Eindhoven. The tragedy of MH 17 united us! We will always remember and do everything to bring those responsible to justice! pic.twitter.com/E2OMiKj2Ap— UKR Embassy in NLD (@UKRinNLD) March 25, 2018