Отруєння екс-агента ГРУ: Росія заявила про розробку "Новачка" у США ще в 1998 році
У Росії є документи, які вказують на те, що в США велася розробка газу "Новачок".
З такою заявою в ефірі росЗМІ виступив начальник лабораторії хіміко-аналітичного контролю наукового центру Міноборони РФ Ігор Рибальченко, пише РИА Новости.
За його словами, російські фахівці виявили у спектральній бібліотеці національного бюро стандартів США відомості про фосфороорганічні речовини, яке мало "сильну смертельну дію" ще у 1998 році.
"Зараз з'ясовується, що, судячи з назви цієї речовини, це був якраз той самий "Новичок", А234", - заявив Рибальченко.
Він зазначив, що з'єднання внесли до бази даних співробітники Центру хімічних досліджень і розробок армії США.
На думку Рибальченко, формули, опубліковані у книзі хіміка Віла Мирзаянова, який емігрував до США, дозволяють синтезувати подібне з'єднання "у будь-якій підготовленій лабораторії".
Як відомо, отруєних колишнього військового розвідника ГПУ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію знайшли непритомними у центрі м.Солсбері 4 березня.
Слідство ведеться за статтею "замах на вбивство", хоча раніше обговорювалася можливість кваліфікувати інцидент як терористичний напад, враховуючи потенційну небезпеку застосованої нервово-паралітичної речовини.
За даними британських експертів, речовина "Новичок", якою отруїли Скрипаля та його доньку, була розроблена та виготовлена у російському місті Шихани (Саратівська область), де розташована військова науково-дослідна установа РФ.
В РФ заявляли, що "Новичок" можна дістати у будь-якій країні колишнього СРСР, зокрема У Грузії та в Україні. Також в МЗС РФ заявили, що досліджень з розробки хімічних речовин з кодовою назвою "Новичок" у Росії чи Радянському Союзі ніколи не було.
Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей оголосила, що з "високою імовірністю" Росія винна у спробі вбивства екс-шпигуна РФ, офіцера ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.