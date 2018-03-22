У Британії госпіталізували другого поліцейського, який розслідував отруєння Скрипаля

За наявними даними, поліцейський контактував з об'єктом, який імовірно мав "вторинне зараження" від отруйної речовини "Новачок".

У Великій Британії доставили до лікарні другого поліцейського, який розслідував отруєння колишнього полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його доньки Юлії.

«Другий офіцер поліції, який розслідував напад нервово-паралітичною речовиною на колишнього російського шпигуна Сергій Скрипаля та його дочку, проходить лікування через імовірне отруєння», - йдеться у повідомленні The Telegraph.

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Ця інформація з'явилася тоді, коли тимчасовий керівник поліції графства Вілтшир визнав, що спеціальне очищення головних місць від наявності залишків хімічної речовини, пов'язаних з нападом, ще не розпочалося.

Зазначається, що стан здоров'я другого поліцейського зараз такий, що асоціюється з незначними симптомами, включаючи подразнення шкіри. Він проходить лікування в окружній лікарні Солсбері, де екс-полковник ГРУ Скрипаль та його донька Юлія перебувають у критичному стані.

За наявними даними, другий поліцейський контактував з об'єктом, який імовірно мав «вторинне зараження» від нервово-паралітичної речовини «Новачок», яка вразила Скрипаля близько двох тижнів тому.

Перший поліцейський, детектив сержант Нік Бейлі був серед перших осіб, який намагався та допоміг лежачому Скрипалю та його доньці, коли ті були вражені в результаті дії нервово-паралітичної речовини. Його доставили у лікарню після інциденту. Тепер він перебуває у стабільному стані після того, як спочатку був критично хворим.

Як повідомляв УНІАН, колишнього російського шпигуна Скрипаля та його доньку Юлію 4 березня виявили без свідомості на лавці в парку Солсбері на півдні Великобританії.

Лондон офіційно звинуватив Москву у причетності до отруєння Скрипаля, його дочки і одного поліцейського, що потягло за собою дипломатичний конфлікт. Підставою для звинувачень стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

Уряд Великої Британії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з РФ на високому рівні. Росія відповіла на це дзеркальними діями, видворивши з країни 23 британських дипломатів.

Скрипаль і його дочка досі перебувають у лікарні в «критичному, але стабільному» стані.

Скрипаль - колишній полковник ГРУ РФ. Суд у Москві в 2006 році визнав його винним в шпигунстві на користь британської служби розвідки MІ-6. У 2010 році Скрипаля вислали на Захід у рамках обміну обвинуваченими у шпигунстві. У 2012 році невдовзі після прибуття до Великобританії померла його дружина, а минулого року під час відвідування Росії за загадкових обставин помер його 44-річний син.