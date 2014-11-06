Англійським вчителям оголосили, що секс в 13 років - нормально

Керівництво по сексуальному здоров'ю і вихованню для підлітків 13-17 років під назвою "Світлофор" розробила некомерційна організацією Brook, підтримувана міністерством освіти, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

Згідно з програмою, сексуальні стосунки у підлітковому віці є складовою частиною безпечного та здорового дорослішання.

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Під "нормальною поведінкою" 13-17 річних школярів мається на увазі цікавість до порнографії, ведення відвертих сексуальних розмов, оральний і звичайний секс за згодою партнера того ж віку.

Проте британські експерти в галузі освіти прийшли в обурення, адже в Британії секс офіційно дозволено з 16 років.