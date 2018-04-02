Дамаск оголосив про відхід останніх повстанців зі Східної Гути

Повстанці спростовують сирійські урядові повідомлення про відхід зі Східної Гути.

Останні загони повстанців у понеділок, 2 квітня, залишають регіон Східна Гута на півдні Сирії.

У передмістях Дамаска два автобуси готові приступити до вивезення перших бійців найвпливовішого на цій території повстанського угрупування "Джаіш аль-Іслам" і їх родичів, передало державне сирійське телебачення, пише DW.

До цього Гуту залишили повстанці, що належать до ісламістського угруповання "Ахрар аш-Шам". За версією сирійської влади, за минулий тиждень кількість "терористів та членів їх сімей", що залишили регіон, досягла 41 тис. Відповідно До досягнутих з Дамаском домовленостями колони доставляються в Джераблус на півночі Сирії, все ще непідконтрольний урядовим силам.

Читайте такожІз Східної Гути евакуйовано майже 3 тисячі осібРазом з тим в "Джаіш аль-Іслам" спростовують урядові повідомлення. "Ми вирішили, що залишаємося. Тим, хто хоче піти, я сказав: "Ідіть і не заважайте нам!", - затверджує польовий командир сирійських повстанців Іссам аль-Бувайдані.

З 2013 року майже 400 тисяч жителів Східної Гути знаходяться на облоговому становищі, не маючи доступу до продовольства, питної води, медикаментів і електрики. В середині лютого 2018 року армія президента Сирії Башара Асада почала бомбардування позицій повстанців у регіоні.