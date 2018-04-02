В центрі Сочі загорілася житлова багатоповерхівка: більша частина будівлі повністю знищена вогнем (відео)
19:38, 02 квітня 2018Світ
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З будівлі евакуювали 50 людей.
Пожежі присвоєний підвищений ранг небезпеки / скріншот
В центрі Сочі загорівся житловий п'ятиповерховий будинок, вогонь поширився по всьому даху.
За інформацією РІА Новини, пожежа локалізована на останньому поверсі, який відведений під мансарду. Його орієнтовна площа — 500 квадратних метрів. Проводиться евакуація мешканців.
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Пожежі присвоєний підвищений ранг небезпеки. На місце направлені всі міські екстрені служби. Офіційної інформації про причини займання та можливих постраждалих поки немає.
За даними джерела, з будівлі евакуювали 50 людей.
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