В центрі Сочі загорілася житлова багатоповерхівка: більша частина будівлі повністю знищена вогнем (відео)

З будівлі евакуювали 50 людей.

В центрі Сочі загорівся житловий п'ятиповерховий будинок, вогонь поширився по всьому даху.

За інформацією РІА Новини, пожежа локалізована на останньому поверсі, який відведений під мансарду. Його орієнтовна площа — 500 квадратних метрів. Проводиться евакуація мешканців.

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Пожежі присвоєний підвищений ранг небезпеки. На місце направлені всі міські екстрені служби. Офіційної інформації про причини займання та можливих постраждалих поки немає.

За даними джерела, з будівлі евакуювали 50 людей.