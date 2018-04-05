ЗМІ: Трамп хоче згорнути військову кампанію США в Сирії протягом шести місяців

Трамп на нараді зі своїми радниками дав зрозуміти, що його терпіння вичерпується.

Президент США Дональд Трамп планує згорнути військову кампанію в Сирії і вивести війська з країни.

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Про це повідомляє Associated Press з посиланням на джерела в Білому домі. Трамп формально не оголошував про бажання повернути додому близько 2 тис. американських солдатів з Сирії, але заявив, що війська будуть виведені, як тільки знищать останніх бойовиків ІД, розповіли агентству три джерела. За їхніми словами, американський президент хоче згорнути кампанію протягом шести місяців.

У вівторок, 3 квітня, Трамп на нараді зі своїми радниками дав зрозуміти, що його терпіння вичерпується.

При цьому, підкреслює агентство, президент США у своєму бажанні залишити Сирію самотній. Зокрема, Пентагон, Держдепартамент і ЦРУ серйозно стурбовані можливими наслідками такого кроку.

За оцінкою Пентагону, бойовики «Ісламської держави» втратили близько 98% території, яку вони утримували в Іраку і Сирії.

При цьому військові попереджають, що ці райони можуть бути знову захоплені, якщо країни, що входять в міжнародну коаліцію, не докладатимуть зусиль щодо нормалізації життя мирних громадян і відновлення інфраструктури. За даними агентства Reuters, радники президента США вважають, що американські війська повинні залишитися в регіоні «як мінімум протягом декількох років».