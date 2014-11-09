ФБР розсекретило документи про плани Черчілля скинути атомну бомбу на Кремль - ЗМІ

У 1947 році колишній прем'єр-міністр Великобританії Уїнстон Черчілль звернувся до США з проханням нанести ядерний удар по СРСР і тим самим закінчити «холодну війну». Про це свідчить розсекречений меморандум ФБР, пише Медуза з посиланням на The Daily Mail.

Як випливає з документа, своє прохання Черчілль передав через сенатора-республіканця Стайлза Бріджеса, який у 1947 році перебував з візитом у Великобританії. За задумом Черчілля, Бріджес повинен був переконати президента США Гаррі Трумена, що тільки скинувши на Кремль атомну бомбу можна запобігти завоювання Заходу комуністами.

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"Черчілль зауважив, що атомну бомбу треба скинути прямо на Кремль, тоді Росія залишиться без керівництва. Якщо ж цього не зробити, то протягом двох-трьох років Росія отримає власну бомбу і атакує США", - пише The Daily Mail.

Меморандум був вперше опублікований у книзі «Коли рикають леви: Черчіллі та клан Кенеді». Її автор - американський журналіст Томас Майєр.