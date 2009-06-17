Турчинов - про відставку Вінського: у нас достатня кількість міністрів

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ вважає, що можлива відставка Йосипа ВІНСЬКОГО з посади міністра транспорту і зв’язку не вплине на дієздатність уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ТУРЧИНОВ висловив сьогодні журналістам в Кабінеті міністрів, коментуючи заяву Й.ВІНСЬКОГО про відставку з посади міністра та намір залишити лави партії «Батьківщина».

«Такої загрози немає. У нас достатня кількість міністрів, щоб працювати. Інше питання, що не всі проходять випробування роботою в уряді в умовах глобальної кризи», - сказав він.

Перший віце-прем’єр припустив, що найближчим часом буде створена урядова комісія для повної перевірки роботи Міністерства транспорту і зв’язку.

«У нас дуже багато питань до роботи Йосипа Вікентійовича. Я переконаний, що цей його демарш пов’язаний був саме з тим, що була спроба використовувати свою посаду не для державної мети, а для якихось політичних маніпуляцій», - додав О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 17 червня, Й.ВІНСЬКИЙ заявив, що подав у відставку з посади міністра транспорту та зв’язку. Причина такого кроку, за словами Й.ВІНСЬКОГО - серйозні розбіжності з прем’єр-міністром Юлією ТИМОШЕНКО “щодо політичних, кадрових, економічних питань, а також етики стосунків між членами Кабінету міністрів України".

Раніше, 15 червня, Ю.ТИМОШЕНКО заявляла, що не виключає притягнення до відповідальності Й.ВІНСЬКОГО за спроби використати кошти державного підприємства «Укрпошта» не за цільовим призначенням.

Зокрема, вона звинуватила Й.ВІНСЬКОГО і народного депутата від БЮТ Геннадія ЗАДИРКА у спробах використати 15 млн. грн. державного підприємства “Укрпошти” на друк рекламних плакатів до виборчої кампанії міністра, який нібито має намір балотуватися у Президенти.