У п'ятницю США можуть запровадити нові санкції проти магнатів Путіна

07:52, 06 квітня 2018
Світ
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Ілюстрація REUTERS

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За його словами, остаточне рішення щодо кількості росіян ще не прийнято.

За даними агентства Reuters, про нові обмежувальні заходи щодо магнатів, наближених до президента РФ Володимира Путіна, повинні оголосити 5 квітня; за інформацією The Washington Post – 6 квітня.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на рік продовжив санкції, пов'язані з кібератаками. Також у зв'язку з отруєнням екс-розвідника Сергія Скрипаля у Великобританії США вислали 60 російських дипломатів.

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Теги: #санкции против РФ