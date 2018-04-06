У п'ятницю США можуть запровадити нові санкції проти магнатів Путіна

Остаточне рішення щодо кількості росіян ще не прийнято.

Нові санкції, які цього тижня проти Кремля планує ввести адміністрація президента США Дональда Трампа, торкнуться від шести до 10 російських олігархів. Про це 5 квітня агентство Bloomberg повідомило з посиланням на чиновника.

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За його словами, остаточне рішення щодо кількості росіян ще не прийнято.

За даними агентства Reuters, про нові обмежувальні заходи щодо магнатів, наближених до президента РФ Володимира Путіна, повинні оголосити 5 квітня; за інформацією The Washington Post – 6 квітня.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп на рік продовжив санкції, пов'язані з кібератаками. Також у зв'язку з отруєнням екс-розвідника Сергія Скрипаля у Великобританії США вислали 60 російських дипломатів.