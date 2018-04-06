Разом з росіянами під нові санкції США потрапили фінансист і сутенер мексиканського наркокартелю

Модний фотограф і організатор концертів, які працюють на мексиканський картель Los Cuinis як сутенер і фінансист, потрапили у "чорний список" разом з росіянами.

Під санкції США 6 квітня потрапили не тільки 24 росіянина, але і двоє громадян інших країн, які Вашингтон звинувачує у причетності до відмивання доходів наркокартелів і організації міжнародної мережі проституції, випливає з повідомлення Мінфіну США.

Як передає РБК, санкції були накладені на Хосе Мігеля Леоне Мартінеса (має громадянства Італії і Венесуели) і мексиканця Хесуса Переса Альвеара. Їхні фотографії Мінфін США опублікував разом з передбачуваною схемою злочинних зв'язків.

Читайте такожСША ввели санкції проти 24 російських олігархів і чиновників з «кремлівського списку»

За даними Мінфіну США, Хесус Перес Альвеар (відомий як Чучо Перес) пов'язаний з наркокартелем Los Cuinis. Його основна роль — відмивання доходів від наркобізнесу з допомогою музичної індустрії. Офіційно працюючи музичним промоутером, він організовує концерти і гастролі мексиканських музикантів. Змушуючи студії і музикантів до співпраці з його компанією Gallistica Diamante (також відома під назвою Ticket Premier, внесена в санкційний список 6 квітня 2018 року), Перес, за даними США, використовує погрози і насильство. У повідомленні Мінфіну США підкреслюється, що гроші, зароблені від продажу квитків на концерти, а також інші легальні доходи Gallistica Diamante об'єднувалися з нелегальними доходами наркокартелю, щоб відбілити останні.

Крім того, у провину Пересу Мінфін США ставить організацію концертів, на яких виконуються так звані наркокорридо — балади, що прославляють торговців наркотиками і їхню незаконну діяльність. «Організація деяких з цих заходів також пов'язана з наркокартелями», — зазначили у Мінфіні США.

Хосе мігель Леоне Мартінес (він же Мігель Леоне), за даними американської влади, офіційно працює модним фотографом, проте в реальності займається організацією міжнародної проституції під контролем наркокартелю Los Cuinis. Під прикриттям роботи фотографом він, як вважають у Вашингтоні, підбирає жінок, які потім використовуються в якості наложниць лідерами наркокартелю.

«Леоні використовує свою роль фотографа в світі моди для залучення моделей і учасниць конкурсів краси з Південної Америки і Європи, які виступають в якості повій для Гонсалеса Валенсії та інших старших членів Los Cuinis», — пояснили в Мінфіні США.

Санкції проти Леоне і Переза були накладені в рамках санкцій програми SDNTK, призначеної для боротьби з наркоторговцями і тими, хто сприяє відмиванню коштів наркобізнесу. Всі інші учасники опублікованого 6 квітня списку з 26 осіб — російські чиновники і бізнесмени, санкції на яких були накладені, як пояснили в Мінфіні, за роль у кризі в Україні і підтримці режиму Башара Асада. Серед росіян, які опинилися в списку, — бізнесмен Олег Дерипаска, директор Російського інституту стратегічних досліджень Михайло Фрадков, президент футбольного клубу «Зеніт» Сергій Фурсенко, член Ради Федерації Сулейман Керімов, глава ВТБ Андрій Костін, голова правління «Газпрому» Олексій Міллер, секретар Ради безпеки Микола Патрушев та інші.

Також в санкційний список потрапили і 15 юридичних осіб, серед яких — агрохолдинг «Кубань», компанії «Базовий елемент», EN+, група "ГАЗ", ТОВ «Газпром буріння», UC Rusal і «Рособоронекспорт».