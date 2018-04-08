Племінниця Скрипаля публічно звернулася до Мей з проханням щодо візи

"Це наша родина, якій в дійсності необхідно бути зараз разом", - сказала Вікторія, звертаючись до глави британського уряду.

Двоюрідна сестра Юлії Скрипаль - Вікторія - публічно звернулася до прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей з проханням переглянути питання про видачу їй британської візи, в якій їй було відмовлено.

Своє звернення вона зачитала в ефірі телеканалу Sky News, передає ТАСС.

"Головне, що б мені хотілося зараз, це побачити їх особисто, щоб мати можливість правдиво розповісти нашій бабусі про те, як здоров'я її сина й онуки, але в отриманні візи мені було відмовлено. Весь світ зараз говорить про безпрецедентний політичний скандал, але в епіцентрі цього скандалу знаходяться реальні люди. Це наша родина, якій в дійсності необхідно бути зараз разом", - сказала Вікторія, звертаючись до глави британського уряду.

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Вона зачитала звернення російською мовою, але телеканал виклав його в перекладі на англійську.

Як повідомляв УНІАН, 4 березня в британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним була отруєна і його 33-річна дочка Юлія. Їх обох доставили в реанімацію в критичному стані.

Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленим Росією бойовим нервово-паралітичним речовиною "Новачок". Великобританія оголосила про видворення з королівства 23 російських дипломатів. В знак солідарності з Лондоном ще майже 30 країн світу видворили понад 100 співробітників російських посольств і консульств. Росія вдалася до "дзеркальних" санкцій.