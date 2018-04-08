Очільник британського МЗС назвав лідера лейбористів «корисним ідіотом Кремля»

У своїй статті для Sunday Times Борис Джонсон заявив, що Кремль намагається поховати правду про отруєння Скрипаля під "лавиною брехні та дезінформації».

Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон назвав лідера Лейбористської партії і опозиції Джеремі Корбіна «корисним ідіотом Кремля» через його коментарі з приводу отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочки.

Як повідомляє BBC, Джонсон зазначив, що лідер лейбористів наділяє московську пропаганду неправдивої правдоподібністю, ставлячи під сумнів позицію уряду.

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Відзначається, що в своїй статті для Sunday Times Джонсон заявив, що Кремль зробив «цинічну спробу поховати незручні факти під лавиною брехні і дезінформації». За його словами, Москва вигадала вже 29 теорій про отруєння Скрипалів.

Як зазначає глава британського МЗС єдине, що допомагає Кремлю в його пропагандистському натиску – це сприяння політиків з інших країн.

«На жаль, я дійшов до висновку, що Джеремі Корбін став частиною цих зусиль», зазначив Джонсон.

У Партії лейбористів, в свою чергу, вказали, що Корбін неодноразово вказував на причетність Росії до отруєння в Солсбері (пряму або опосередковану). В той же час представник партії заявив, що Джонсон «виставив себе дурнем» і дискредитував уряд, серйозно викрививши інформацію, отриману від експертів хімічної лабораторії Портон-Дауна.

Як повідомлялося, 4 березня в британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним була отруєна і його 33-річна дочка Юлія. Їх обох доставили до реанімації в критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Великобританія оголосила про видворення з королівства 23 російських дипломатів. На знак солідарності з Лондоном ще майже 30 країн світу видворили понад 100 співробітників російських посольств і консульств. Росія вдалася до "дзеркальних" санкцій.

Пізніше стало відомо, що Юлія прийшла в себе і швидко поправляється. Її батько також прийшов до свідомості і вже може розмовляти.