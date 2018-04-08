Очільник британського МЗС назвав лідера лейбористів «корисним ідіотом Кремля»

12:13, 08 квітня 2018
Світ
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Борис Джонсон / REUTERS

Як повідомляє BBC, Джонсон зазначив, що лідер лейбористів наділяє московську пропаганду неправдивої правдоподібністю, ставлячи під сумнів позицію уряду.

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Відзначається, що в своїй статті для Sunday Times Джонсон заявив, що Кремль зробив «цинічну спробу поховати незручні факти під лавиною брехні і дезінформації». За його словами, Москва вигадала вже 29 теорій про отруєння Скрипалів.

Як зазначає глава британського МЗС єдине, що допомагає Кремлю в його пропагандистському натиску – це сприяння політиків з інших країн.

«На жаль, я дійшов до висновку, що Джеремі Корбін став частиною цих зусиль», зазначив Джонсон.

У Партії лейбористів, в свою чергу, вказали, що Корбін неодноразово вказував на причетність Росії до отруєння в Солсбері (пряму або опосередковану). В той же час представник партії заявив, що Джонсон «виставив себе дурнем» і дискредитував уряд, серйозно викрививши інформацію, отриману від експертів хімічної лабораторії Портон-Дауна.

Як повідомлялося, 4 березня в британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним була отруєна і його 33-річна дочка Юлія. Їх обох доставили до реанімації в критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок".

Великобританія оголосила про видворення з королівства 23 російських дипломатів. На знак солідарності з Лондоном ще майже 30 країн світу видворили понад 100 співробітників російських посольств і консульств. Росія вдалася до "дзеркальних" санкцій.

Пізніше стало відомо, що Юлія прийшла в себе і швидко поправляється. Її батько також прийшов до свідомості і вже може розмовляти.

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Теги: #Великобританія#Сергій Скрипаль