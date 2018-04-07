Скрипаль прийшов до тями і заговорив - ЗМІ

Журналіст зазначив, що Сергій Скрипаль більше не перебуває в критичному стані.

Отруєний у британському Солсбері колишній полковник російської розвідки Сергій Скрипаль, який напередодні прийшов до тями, може розмовляти.

Як передає 24 канал з посиланням на телеканал Sky News, Сергій Скрипаль при тямі і його вже готують до розмови з правоохоронцями.

Про це ведучий телеканалу сказав у прямому ефірі в суботу.

"Поліція незабаром зможе поговорити з людиною у центрі історії з отруєнням в Солсбері. Колишній російський шпигун Сергій Скрипаль більше не перебуває в критичному стані, добре реагує на лікування, він при тямі і розмовляє", – наголосив журналіст.

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6 квітня стало відомо, що отруєний у Солсбері колишній російський розвідник Сергій Скрипаль вийшов із критичного стану.

Напередодні до тями прийшла його донька Юлія, яку отруїли разом з батьком. Після виходу з коми жінка зробила свою першу заяву.

Після опритомнення Юлія Скрипаль поговорила телефоном із племінницею свого батька – 45-річною Вікторією. Жінка повідомила, що ані у неї, ані у її батька жодних незворотних процесів у стані здоров'я немає.

5 квітня стало відомо, що Юлія Скрипаль відмовилась від консульської допомоги зі сторони посольства Росії.

4 березня у британському місті Солсбері отруїли колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля. Разом з ним було отруєно і його 33-річну доньку Юлію. Їх обох доправили до реанімації у критичному стані.

12 березня прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що Скрипаль міг бути отруєним розробленою Росією бойовою нервово-паралітичною речовиною "Новачок". Великобританія оголосила про видворення із королівства 23 російських дипломатів. На знак солідарності із Лондоном ще майже 30 країн світу видворило понад 100 співробітників російських посольств та консульств.

Росія вдалась до "дзеркальних" санкцій.