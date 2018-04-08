Польські міністри вирішили повернути отримані минулого року премії

Всі гроші, які повернуть польські урядовці, держава спрямує на благочинність.

Усі члени польського уряду прийняли рішення добровільно повернути премії, отримані минулого року.

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Як пише Onet.pl, таку заяву зробив голова Постійного комітету Ради міністрів Яцек Сасін.

Урядовець відповів на питання, чи будуть покарані міністри, хто відмовиться повертати гроші. "Немає сенсу говорити про такі наслідки, тому що кожен поверне гроши - це було спільне рішення міністрів",- заявив він. Ці гроші будуть направлені на благочинність, додав він.

Нагадаємо, у грудні минулого року було оприлюднено таблицю із загальною сумою винагород, отриманих урядовцями у 2017 році. Зокрема, річні суми премій польських міністрів становлять 65-80 тисяч злотих (26-40 тисяч євро). Ця інформація викликала обурення опозиції.

Цього тижня питання премій підняв президент правлячої партії "Право та справедливість" Ярослов Качинський. Він анонсував законопроект про зменшення оплати праці польських депутатів, сенаторів, а також представників центральної та місцевої влади на 20%.

Качинський також подав критиці міністерські премії, закликавши урядовців перевести ці гроші на благочинність. За його словами, пояснення урядовців щодо цих премій "не задовольнило польське суспільство".

Проти цієї ініціативи публічно виступила лише екс-голова польського уряду Беата Шидло, яка заявила, що урядовці заслужили ці винагороди.