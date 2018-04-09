Рассел Кроу через розлучення з дружиною продав череп динозавра і колісницю

З молотка пішли металеві наручники і колісниця із «Гладіатора», а також скам'янілий череп динозавра, що раніше належав Леонардо Ді Капріо, золоті годинники та багато іншого.

Актор Рассел Кроу влаштував розпродаж «Мистецтво розлучення» в Сіднеї.

Як пише Reuters, на публічний аукціон були виставлені близько 200 костюмів і речей з найбільш популярних фільмів із Кроу: «Гладіатор», «Повелитель морів: на краю землі» та інших.

Аукціон відбувся в 54-й день народження Кроу, який міг би стати 15-ю річницею весілля з екс-дружиною актора Даніель Спенсер, якщо б не розлучення в 2012 році.

Зокрема, з молотка пішли металеві наручники і колісниця з «Гладіатора», скам'янілий череп динозавра, що раніше належав Леонардо Ді Капріо, золоті годинники та багато іншого. Всього на аукціоні вдалося виручити $2,8 млн.

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Як можна зрозуміти з пояснень актора, гроші знадобилися для остаточного оформлення розлучення з Даніель. «Наше розлучення буде завершено приблизно в ті ж дні, що відбудеться аукціон. Ми разом виховуємо дітей і нам легко домовитися про гроші», — зізнавався Рассел Кроу в інтерв'ю australia's Daily Telegraph.

Расселу Кроу виповнилося 54 роки 7 квітня. Разом з екс-дружиною він виховує двох синів: 14-річного Чарльза і 11-річного Теннісона.