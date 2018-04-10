Постпред Росії при ООН побоюється, що американське ЦРУ приховає Скрипалів

11:07, 10 квітня 2018
Світ
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Василь Небензя / REUTERS

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«Ніхто їх (Скрипалів) поки не бачив. І ми побоюємося за стан цих найважливіших свідків. Поки ж за повідомленнями з газет ми дізналися, що ЦРУ запропонувало приховати Скрипалів у США під новими іменами. Участь у цій справі ЦРУ сама по собі показова. Але це ще й означає, що ми, можливо, можемо ніколи і не побачити цих людей - найважливіших свідків події», - сказав Небензя, передають російські ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що Скрипалям запропонують змінити імена і переїхати в США.

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Теги: #ЦРУ#Сергій Скрипаль#Василь Небензя