Постпред Росії при ООН побоюється, що американське ЦРУ приховає Скрипалів

Він зазначив, що Росія може ніколи не побачити цих людей - найважливіших свідків події.

Екс-співробітника ГРУ РФ Сергія Скрипаля та його доньку Юлію можуть приховати агенти ЦРУ. Про це заявив постпред Росії при ООН Василь Небензя на підсумковій частині засідання Ради Безпеки по Близькому Сходу.

Читайте також"Ще пошкодують про це": Росія і Британія обмінялися різкими репліками в Радбезі ООН

«Ніхто їх (Скрипалів) поки не бачив. І ми побоюємося за стан цих найважливіших свідків. Поки ж за повідомленнями з газет ми дізналися, що ЦРУ запропонувало приховати Скрипалів у США під новими іменами. Участь у цій справі ЦРУ сама по собі показова. Але це ще й означає, що ми, можливо, можемо ніколи і не побачити цих людей - найважливіших свідків події», - сказав Небензя, передають російські ЗМІ.

Раніше повідомлялося, що Скрипалям запропонують змінити імена і переїхати в США.