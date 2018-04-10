Доньку екс-шпигуна Скрипаля виписали з лікарні та перевезли у "безпечне місце" - ЗМІ

Сьогодні лікарі Скрипаль мають зробити заяву.

ЗМІ повідомили про виписку дочки екс-співробітника ГРУ Сергія Скрипаля Юлії з лікарні після отруєння в британському Солсбері.

Про це повідомив телеканал Sky News з посиланням на джерела.

Як повідомляється, Юлію Скрипаль "повинні були виписати" в понеділок, але джерела не змогли підтвердити, чи дійсно її виписали.

Очікується, що сьогодні лікарі Скрипаль зроблять заяву.

Джерела BBC також повідомляють що Юлію Скрипаль виписали з лікарні і перевезли в безпечне місце. Її 66-річний батько залишається в лікарні, але його стан «швидко поліпшується».

Як повідомляв УНІАН, колишнього співробітника російського ГРУ Скрипаля та його доньку Юлію виявили непритомними 4 березня в британському Солсбері.

Слідство дійшло висновку, що вони були отруєні нервово-паралітичною речовиною типу «Новачок», розробленою в СРСР. 66-річний Скрипаль і його 33-річна донька перебувають у лікарні.

Читайте такожРечовина "Новачок" була на ручці вхідних дверей до будинку Скрипаля - ЗМІ

У 2006 році Скрипаль був засуджений в Росії до 13 років позбавлення волі за шпигунство на користь британської розвідки. У 2010 році він отримав притулок у Великій Британії в рамках великомасштабного обміну шпигунами між США і РФ.

Ситуація навколо їхнього отруєння призвела до дипломатичного конфлікту між Британією і РФ. Лондон офіційно звинуватив Москву в причетності до отруєння Скрипаля, його доньки і поліцейського. Підставою для звинувачення стали, як заявляє офіційний Лондон, сліди речовини «Новачок» російського виробництва.

Зараз низка країн, включаючи Україну, вирішили видворити російських дипломатів у зв'язку з отруєнням Скрипаля та його доньки.

Уряд Великої Британії оголосив про видворення 23 російських дипломатів і припинення контактів з Росією на високому рівні. РФ у відповідь вислала 23 британських дипломатів.

Читайте такожСкрипалям запропонують жити в США під новими іменами - ЗМІ

У США прийняли рішення вислати 60 російських дипломатів і закрити Генеральне консульство РФ у Сіетлі.

Президент України Петро Порошенко заявив про видворення з України 13 російських дипломатів.

Крім того, Франція, Німеччина, Польща, Канада видворили по 4 російських дипломати, Литва, Чехія, Молдова - по 3, Нідерланди, Данія, Албанія, Італія, Іспанія, Австралія - по 2, Румунія, Естонія, Латвія, Хорватія, Швеція, Македонія, Норвегія, Угорщина, Фінляндія, Бельгія та Ірландія - по 1.

У відповідь в РФ вжили аналогічних заходів і вислали таку ж кількість дипломатів з цих країн.