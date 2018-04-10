"Я перерву засідання": постпреду РФ в ООН не сподобалося, що владу в Росії назвали режимом (відео)

Небензя пригрозив, що наступного разу перерве засідання, якщо владу в РФ назвуть режимом.

Під час засідання Ради Безпеки ООН щодо Сирії постпред РФ Василь Небензя попросив представника від США Ніккі Хейлі не називати Росію режимом.

Він пригрозив перервати засідання у випадку повторення такої риторики, передає Цензор.НЕТ.

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"Я б хотів звернутися до своєї поважної колеги, постпреда США Ніккі Хейлі із шанобливим проханням утриматися надалі від іменування будь-яких законних урядів режимами. І конкретно я говорю зараз про Росію. Я вже один раз висловлював це прохання, але посла Хейлі не було тут, я просив це передати у її колег. Зараз я кажу це особисто. Наступного разу я перерву засідання з порядком ведення", - заявив він.

Раніше російський постпред при ООН Василь Небензя, виступаючи на засіданні Ради Безпеки, пригрозив США тяжкими наслідками у разі застосування сили в Сирії.