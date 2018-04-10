Росія пригрозила США «найважчими наслідками» в разі удару по Сирії

Російський постпред при ООН Василь Небензя закликав західних політиків "зменшити яструбину риторику" і пригрозив їм "наслідками".

Російський постпред при ООН Василь Небензя, виступаючи на засіданні Ради Безпеки, пригрозив США тяжкими наслідками у разі застосування сили в Сирії.

Про це повідомляють "РИА Новости".

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"По відповідних каналах ми вже доводили до американської сторони, що силові дії під хибними приводами проти Сирії, де на прохання законного уряду цієї країни знаходяться російські військовослужбовці, може призвести до тяжких наслідків", - сказав Небензя.

Російський дипломат також закликав західних політиків "зменшити яструбину риторику" і "припинити жорстокі наміри, що кидають виклик глобальній безпеці". При цьому Небензя заявив, що "західних керівників ніхто не уповноважував брати на себе роль світових жандармів".

Як повідомляв УНІАН, Росія в ООН озвучила свою версію подій в Сирії. Росія вважає, що сирійські повстанці, все ж, виробляють речовини для хімічної зброї.