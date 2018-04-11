Авіакомпанії отримали попередження про можливий авіаудар по Сирії протягом 72 годин

"Євроконтроль" закликає авіакомпанії приділяти особливу увагу плануванню льотних операцій в районі Східного Середземномор'я.

Європейська організація з безпеки повітряної навігації ("Євроконтроль") попередила авіакомпанії у зв'язку з ризиком можливих авіаційних і ракетних ударів по Сирії протягом 72 годин.

Про це повідомляє Reuters.

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"Євроконтроль" зазначив, що в цей період можливо використання ракет класу "повітря-земля" та/або крилатих ракет. а також ймовірні збої в роботі радіонавігаційного обладнання.

"Необхідно приділяти особливу увагу плануванню льотних операцій в районі Східного Середземномор'я/Нікосії", - йдеться в повідомленні.

Reuters зазначає, що попередження "Євроконтролю" засноване на документі Європейського агентства з безпеки польотів (EASA).

Нагадаємо, напередодні Ніккі Хейлі на засіданні Радбезу ООН заявила, що США дадуть відповідь на хімічну атаку в Сирії незалежно від того, чи прийме Рада Безпеки ООН резолюцію, чи ні.