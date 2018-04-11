У Пентагоні готові до "воєнних варіантів" в Сирії за рішенням Трампа
Секретар Департаменту оборони Сполучених Штатів Америки (міністр оборони США) Джеймс Меттіс заявляє про готовність США перейти до здійснення воєнних варіантів у Сирії у відповідь на хімічну атаку в місті Дума, якщо відповідне рішення буде прийнято президентом США Дональдом Трампом.
Про це повідомляє CNN.
Меттіс повідомив, що в США "все ще оцінюють розвідувальні дані" щодо того, чи режим президента Сирії Башара аль-Асада винний у здійсненні останньої імовірної хімічної атаки, але додав, що Сполучені Штати готові до воєнних ударів в Сирії.
"Ми готові здійснити воєнні варіанти, якщо вони будуть доречними за визначенням президента", - наголосив Меттіс.
При цьому він не відповів на питання про те, чи стурбований фактом розповсюдження даних про переміщення військових США в Сирії.
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Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп обіцяє здійснити ракетний удар в Сирії через хімічну атаку в місті Дума, в результаті якої загинуло багато людей. Так він відповів на заяву посла РФ в Лівані Олександра Засипкіна ліванському телеканалу "Аль-Манар" про те, що Росія залишає за собою право збивати всі ракети і знищувати джерела вогню в разі агресії США проти Сирії.
Президент США заявив, що відносини з Російською Федерацією стали гіршими, ніж були за часи "холодної війни".
7 квітня кілька моніторингових і медичних груп, які працюють в Сирії, заявили про хімічну атаку в місті Дума.
За різними даними, в результаті атаки загинули від 70 до 75 осіб, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких постраждалих спостерігалися симптоми, характерні при ураженні хлором або нервово-паралітичним газом.
Повідомлялося, що вертоліт скинув в Думі бомбу, яка нібито містила зарин.
При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.
Місто Дума залишається останнім оплотом повстанців у Східній Гуті. Воно оточене сирійськими військами, яким надають підтримку і російські сили. Під час переговорів з Москвою повстанці намагалися добитися права залишитися в місті як місцеві сили безпеки. Однак в п'ятницю, 6 квітня, переговори зайшли в глухий кут, і на місто розпочався масштабний наступ за підтримки авіації й артилерії.