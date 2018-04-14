Світ повернувся в епоху холодної війни - Генсек ООН

Глава ООН зажадав забезпечити умови для ефективної роботи Місії експертів ОЗХЗ по встановленню фактів застосування хімічної зброї в Сирії.

Світ повернувся в епоху холодної війни, а хаос на Близькому Сході, де зіткнулися геополітичні інтереси багатьох країн, представляє загрозу для глобального миру і безпеки.

Про це заявив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, виступаючи в п'ятницю на засіданні Ради безпеки, передає Центр новин ООН.

"У Сирії ми спостерігаємо війну за участю армій відразу кількох країн світу і конфронтацію між численними збройними групами, терористичними організаціями, урядовими силами й іноземними бойовиками, які прибувають туди зі всього світу", - сказав Гутерріш.

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Генсек ООН нагадав про жахливі страждання мирного населення і висловив обурення з приводу "інформації, що продовжує надходити про застосування хімічної зброї в Сирії".

Він повідомив, що перша група експертів ОЗХЗ (Організації по забороні хімічної зброї) вже знаходиться в Сирії, а друга прибуде туди сьогодні або завтра.

Глава ООН зажадав забезпечити умови для ефективної роботи Місії по встановленню фактів. Він зазначив, що уряд Сирії також вимагає розслідування і обіцяв підтримати роботу експертів.

Нагадаємо, 7 квітня кілька моніторингових та медичних груп, які працюють у Сирії, заявили про хімічної атаки в місті Дума.

За різними даними, в результаті атаки загинули від 70 до 75 людей, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких потерпілих спостерігалися симптоми, характерні при ураженні хлором або нервово-паралітичним газом.

11 квітня у Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що в Сирії 500 осіб мають симптоми ураження токсичними хімічними речовинами.

Повідомлялося, що вертоліт скинув у Думі бомбу, яка нібито містила зарин.

При цьому влада Сирії інформацію про хімічної атаки назвали сфабрикованою.