Вертольоти, які скинули хімічну речовину над Думою, прилетіли з авіабази ВПС Асада - Bellingcat

Найімовірніше вертольоти з хімічною речовиною прилетіли з авіабази Думайр.

Провівши аналіз інформації з відкритих джерел, волонтери визначили найбільш ймовірне місце, звідки прилетіли вертольоти Мі-8, які скинули хімічну речовину над містом Дума.

Як повідомляється в матеріалах розслідування Bellingcat, спостерігачі помітили два вертольоти Мі-8, що рухались на південний захід від авіабази Думайр, що належить Військово-повітряним силам Сирії, в напрямку Думи за півгодини до ймовірної хімічної атаки в Думі.

Повідомляється, що згідно з матеріалами, атаки було дві. Перша сталася близько 16.00 за місцевим часом біля пекарні на вулиці Омара бен Аль-Хаттаба, тоді постраждало 15 людей. Друга сталася о 19.30 в районі площі Аль-Шухада. Згідно з даними, в результаті цієї атаки загинуло 55 осіб, ще 860 постраждали. За даними сирійської громадської організації "Білі каски", під час другої атаки загинуло 43 людини та 500 постраждали.

Читайте такожВійська Асада взяли контроль над Думою - у місто ввели військову поліцію з РосіїЗазначається, що біля пекарні люди отруїлися саме хлором. Проте, повідомляється, що симтоми постраждалих при атаці в 19.30 не зовсім схожі на отруєння хлором.

"Хлор самостійно не може викликати такі симптоми, тому що він викликає задуху, він не впливає на нервову систему. Були симптоми, які свідчать про органічні сполуки фосфору в газовій категорії зарин. Але запах хлору був присутній і в цьому місці", - розповів доктор, ім'я якого приховано.

Також аналітики проаналізували 6 відеозаписів, які з'явилися в інтренеті після інциденту і демонструють його наслідки. На них помітили жовті балони для стисненого газу. Такі ж раніше знаходили на місцях хімічних атак із застосуванням хлору в містах Алеппо, Саракиб і Хан-аль-Ассан в 2017 році.

"За наявними даними, досить імовірно, що більше 34 жертв, загиблих при атаці на житловий будинок в 19.30 в районі площі Аль-Шухада були вбиті в результаті скинутого з вертольота, який прилетів з авіабази Думайр, газового балона, наповненого, швидше за все, хлорним газом", - підсумували Bellingcat.

Читайте такожУ Сирії після грізної заяви Трампа евакуювали головний штаб армії Асада – Le FigaroНагадаємо, 7 квітня кілька моніторингових та медичних груп, які працюють у Сирії, заявили про хімічну атаку в місті Дума. За різними даними, в результаті атаки загинули від 70 до 75 людей, ще близько тисячі постраждали.

У деяких потерпілих спостерігалися симптоми, характерні при ураженні хлором або нервово-паралітичним газом. Повідомлялося, що вертоліт скинув у Думі бомбу, яка нібито містила зарин.

При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

Місто Дума залишається останнім оплотом повстанців у Східній Гуті. Він оточений сирійськими військами, яким надають підтримку і російські сили. Під час переговорів з Москвою повстанці намагалися домогтися права залишитися в місті як місцеві сили безпеки. Однак у п'ятницю, 6 квітня, переговори зайшли в глухий кут, і на місто почалося масштабний наступ при підтримці, зокрема, авіації і артилерії.