Організація із заборони хімзброї відправить місію експертів до сирійської Думи

02:50, 11 квітня 2018
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Ілюстрація / REUTERS

Очікується, що експерти відбудуть до Сирії "найближчим часом", йдеться у повідомленні на сайті ОЗХЗ, передає Deutsche Welle.

Як повідомила розташована в Гаазі організація, вона попросила сирійський уряд провести необхідні підготовчі роботи для початку роботи місії щодо встановлення фактів.

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У ньому також зазначається, що прохання секретаріату до сирійського уряду збіглося у часі із запитом з боку Дамаска та Москви щодо розслідування звинувачень у застосуванні хімічної зброї в Думі.

Сирія та Росія відкидають звинувачення з боку західних держав щодо здійснення сирійськими урядовими військами хімічної атаки в Думі 7 квітня. Москва стверджує, що доказів застосування хімічної зброї немає. А сирійський уряд запевняє, що мета цих звинувачень - спроба перешкодити відновленню контролю військами Башара Асада над районом Східна Гута.

Раніше УНІАН повідомляв, що Організація із заборони хімічної зброї розпочала розслідування ймовірної хімічної атаки в сирійському місті Дума.

Нагадаємо, про хімічну атаку 7 квітня в сирійському місті Дума повідомили кілька моніторингових та медичних груп, які працюють у Сирії, проте всі вони наводили різні дані про жертви.

За різними даними, після атаки загинули від 70 до 75 осіб, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких постраждалих спостерігалися симптоми, характерні для ураження хлором або нервово-паралітичним газом.

Повідомлялося, що вертоліт скинув у Думі бомбу, яка нібито містила зарин. При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

За даними правозахисників, з початку громадянської війни, з 2011 року, в Сирії підконтрольні президенту Башару Асаду сили застосовували хімічну зброю 215 разів.

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Теги: #Сирія#хімзброя