Організація із заборони хімзброї відправить місію експертів до сирійської Думи

Очікується, що експерти відбудуть до Сирії "найближчим часом".

Міжнародна Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) відправить до сирійського міста Дума команду експертів для збору інформації щодо здійснення хімічної атаки наприкінці минулого тижня.

Очікується, що експерти відбудуть до Сирії "найближчим часом", йдеться у повідомленні на сайті ОЗХЗ, передає Deutsche Welle.

Як повідомила розташована в Гаазі організація, вона попросила сирійський уряд провести необхідні підготовчі роботи для початку роботи місії щодо встановлення фактів.

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У ньому також зазначається, що прохання секретаріату до сирійського уряду збіглося у часі із запитом з боку Дамаска та Москви щодо розслідування звинувачень у застосуванні хімічної зброї в Думі.

Сирія та Росія відкидають звинувачення з боку західних держав щодо здійснення сирійськими урядовими військами хімічної атаки в Думі 7 квітня. Москва стверджує, що доказів застосування хімічної зброї немає. А сирійський уряд запевняє, що мета цих звинувачень - спроба перешкодити відновленню контролю військами Башара Асада над районом Східна Гута.

Раніше УНІАН повідомляв, що Організація із заборони хімічної зброї розпочала розслідування ймовірної хімічної атаки в сирійському місті Дума.

Нагадаємо, про хімічну атаку 7 квітня в сирійському місті Дума повідомили кілька моніторингових та медичних груп, які працюють у Сирії, проте всі вони наводили різні дані про жертви.

За різними даними, після атаки загинули від 70 до 75 осіб, ще близько тисячі постраждали. Припускають, що жертв могло бути набагато більше. У деяких постраждалих спостерігалися симптоми, характерні для ураження хлором або нервово-паралітичним газом.

Повідомлялося, що вертоліт скинув у Думі бомбу, яка нібито містила зарин. При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою.

За даними правозахисників, з початку громадянської війни, з 2011 року, в Сирії підконтрольні президенту Башару Асаду сили застосовували хімічну зброю 215 разів.