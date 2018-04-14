Франція і Британія підтвердили участь у військовій операції в Сирії

Метою військових ударів не є зміна режиму сирійського президента Башара Асада.

Президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей підтвердили участь їхніх країн у спільній зі США операції у відповідь на застосування хімічної зброї в Сирії

Еммануель Макрон заявив, що наказав почати військову операцію в Сирії разом із США і Великою Британією, пише Reuters.

За його словами, метою ударів будуть будівлі, де знаходиться хімічна зброя.

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За його словами, "червона лінія була перейдена" після ймовірної хімічної атаки минулого тижня в сирійському місті Дума.

"Ми не можемо терпіти використання хімічної зброї, яка становить пряму загрозу для сирійського народу і нашої колективної безпеки", - сказав Макрон.

У Франції "немає сумнівів", що сирійський уряд несе за неї відповідальність. Макрон не повідомив, яку зброю задіяно в операції і по яких саме цілях.

Тереза Мей зазначила, що "не існує іншої альтернативи", передає BBC.

Вона додала, що метою військових ударів не є зміна режиму сирійського президента Башара Асада.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати "точкові удари" по Сирії у відповідь на хімічну атаку в сирійській Думі.

Трамп також звернувся до Ірану і Росії, назвавши їх "найбільш відповідальними за підтримку, постачання і фінансування" режиму президента Сирії Башара Асада.

Трамп підкреслив, що удари є прямим результатом нездатності Росії утримати Асада від застосування хімічної зброї.