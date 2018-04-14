Удар по Сирії: з'явилися перші відео

Також, Єлисейський палац опублікував відео вильоту ВПС для удару по Сирії.

Очевидці почали викладати в Мережі перші відеозаписи ударів США, Франції та Великої Британії по Сирії.

На кадрах видно ракети, що летять, і окремі вибухи.

Video showing the moment tomahawk cruise missiles impacted a research facility in #Syria. pic.twitter.com/MeTNGPQqHj — Strategic Sentinel (@StratSentinel) April 14, 2018

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Також, Єлисейський палац опублікував відео вильоту літаків, які беруть участь у ударі США і Великобританії по Сирії, передає РБК.

На кадрах видно, як винищувачі та інші літаки рухаються по злітно-посадковій смузі.

Крім того, показано як один з винищувачів злітає.

Décollage, cette nuit, des forces armées françaises qui interviennent contre l arsenal chimique clandestin du régime syrien. Déclaration du Président de la République @EmmanuelMacron : https://t.co/HNSK0FmZIOpic.twitter.com/DEAW7R50aC — Élysée (@Elysee) April 14, 2018

На сторінці в Twitter президента Франції Еммануеля Макрона опублікована фотографія, на якій він віддає наказ про удар по Сирії.

"В суботу, 7 квітня 2018 року, в сирійській Думі десятки чоловіків, жінок і дітей були знищені хімічною зброєю. Червона лінія була перетнута. Тому я наказав французьким збройним силам втрутитися", - йдеться в коментарі по фотографії.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент США Дональд Трамп віддав наказ завдати "точкові удари" по Сирії у відповідь на хімічну атаку в сирійській Думі.

Трамп також звернувся до Ірану і Росії, назвавши їх "найбільш відповідальними за підтримку, постачання і фінансування" режиму президента Сирії Башара Асада.

Трамп підкреслив, що удари є прямим результатом нездатності Росії утримати Асада від застосування хімічної зброї.