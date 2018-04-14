Винен Асад: Франція опублікувала звіт про хімічну атаку у Сирії

У Франції зазначають, що мають достатньо інформації, щоб довести причетність режиму Асада до хімічної атаки у Думі.

Франція оприлюднила доповідь про ймовірне застосування хімічної зброї в сирійському місті Дума 7 квітня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Міністерство закордонних справ Франції. Відзначається, що документ заснований на технічному аналізі інформації з відкритих джерел і розсекречених даних, отриманих французькими службами.

"Кілька смертоносних хімічних атак відбулися в місті Дума в кінці дня суботи, 7 квітня 2018 року, і ми оцінюємо з високим ступенем впевненості, що вони були виконані сирійським режимом", - йдеться в документі.

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У Франції зазначають, що мають достатньо інформації, щоб довести причетність режиму Асада до хімічної атаки у Думі.

"Загалом десятки людей, щонайменше 40 людей, згідно з кількома джерелами, могли загинути від ураження хімічною речовиною. Відомості, зібрані Францією і її союзниками, утворюють достатній масив доказів, щоб визначити провину сирійського режиму в хімічних атаках 7 квітня", - стверджується в доповіді.

За даними французької розвідки, сирійські військові навмисно використовували в Думі хімічну зброю, що містить хлор.

"Атака 7 квітня 2018 року сталась в рамках більш масштабного військового наступу режиму в регіоні Східної Гути. Розпочатий в лютому 2018 року, цей наступ дозволив Дамаску відновити контроль над всім анклавом", - наголошується в документі.

Французькі служби також заявили, що не мають ніякої інформації на підтримку теорії, згідно з якою збройні групи в Гуті хотіли б придбати або мали хімічну зброю.

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Як повідомляв УНІАН, про хімічну атаку 7 квітня в сирійському місті Дума повідомили кілька моніторингових та медичних груп, які працюють у Сирії, проте всі вони приводили різні дані про жертви.

При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвала сфабрикованою. Російські експерти підтвердили, що слідів хімічної атаки у думі не знайдено.

Місто Дума залишається останнім оплотом повстанців у Східній Гуті. Його оточено сирійськими військами, яким надають підтримку і російські сили. Під час переговорів з Москвою повстанці намагалися домогтися права залишитися в місті як місцеві сили безпеки. Однак у п'ятницю, 6 квітня, переговори зайшли в глухий кут, і на місто розпочався масштабний наступ за підтримки авіації і артилерії.

Президент США Дональд Трамп звинуватив Росію в причетності до хімічної атаки в Сирії та пригрозив нанести ракетний удар.

Вночі 14 квітня Трамп віддав наказ нанести "точкові удари" по об'єктах, пов'язаних з хімічною зброєю сирійського диктатора Башара Асада. Участь у ракетній атаці прийняли Франція та Великобританія.