На президентських виборах у Чорногорії перемагає Джуканович

Одна з особливостей нинішніх виборів в тому, що вперше на президентську посаду претендувала жінка.

На президентських виборах у Чорногорії лідирує глава правлячої Демократичної партії соціалістів і багаторічний лідер країни Міло Джуканович.

Як передає Радіо Свобода, за попередніми даними, він набирає 55,1 відсотка голосів.

Його основний суперник Младен Боянич, який виступає з проєвропейських позицій і звинувачує Джукановіча в спробі ввести в країні диктатуру, отримує 35 відсотків. Боянич користується підтримкою кількох опозиційних партій, в тому числі проросійського "Демократичного фронту".

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Усього за посаду глави держави боролися сім кандидатів. Одна з особливостей нинішніх виборів в тому, що вперше на президентську посаду претендувала жінка. Це Драгиня Вуксанович, яку висунула опозиційна Соціал-демократична партія.

У країні зареєстровано 532.599 виборців. У них була можливість скористатися правом голосу з 7 до 20 години за місцевим часом. За оцінками спостерігачів, явка склала близько 60 відсотків.

За ходом голосування стежили 2015 спостерігачів, з яких 333 - іноземці. Спостерігачі повідомляли протягом дня про різні порушення, в тому числі про спроби підкупу виборців.

На самому фініші президентських перегонів Міло Джуканович висловив готовність будувати хороші відносини не тільки з партнерами в Європейському союзі і НАТО, але і з Росією.

Відносини між Росією і Чорногорією опинилися в кризі в минулому році на тлі закінчення інтеграції Чорногорії в НАТО. Чорногорська влада звинуватила російські структури в причетності до спроби державного перевороту, який передбачалося зробити відразу після парламентських виборів 16 жовтня 2016 року. Тоді 20 осіб були заарештовані за підозрою в підготовці нападів на державні установи і змові з метою вбивства Джукановича. У Чорногорії триває судовий процес у цій справі.

Президент Чорногорії Філіп Вуянович побажав своєму наступнику закінчити процес інтеграції в Європейський союз, збільшити інвестиції, створити нові робочі місця, а також підвищити рівень зарплат і пенсій.