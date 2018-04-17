У Трампа підтвердили розробку нових санкцій проти Росії

За словами радника, додаткові санкції розглядаються, але рішення ще не ухвалено.

Влада США розглядає питання про введення додаткових санкцій проти Москви, підтвердив у вівторок, 17 квітня, голова Національної економічної ради при президентові Дональду Трампі Лоуренс Кадлоу.

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"Є перелік введених санкцій, і додаткові санкції розглядаються, але рішення ще не ухвалено", - сказав він, передає DW.com.

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати в доповнення до раніше введених санкцій 6 квітня ввели санкції проти 7 російських олігархів, 12 компаній і 17 посадових осіб.

15 квітня посол США в ООН Ніккі Хейлі повідомила, що найближчим часом введуть нові санкції проти РФ за підтримку російською владою режиму президента Сирії Башара Асада.

Однак президент Дональд Трамп розпорядився відкласти введення додаткових економічних санкцій проти Росії.