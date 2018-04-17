У Трампа підтвердили розробку нових санкцій проти Росії

23:37, 17 квітня 2018
Світ
583
Ілюстрація / REUTERS

Читайте такожКремль готується до відключення Росії від SWIFT – росЗМІ

"Є перелік введених санкцій, і додаткові санкції розглядаються, але рішення ще не ухвалено", - сказав він, передає DW.com.

Як повідомляв УНІАН, Сполучені Штати в доповнення до раніше введених санкцій 6 квітня ввели санкції проти 7 російських олігархів, 12 компаній і 17 посадових осіб.

15 квітня посол США в ООН Ніккі Хейлі повідомила, що найближчим часом введуть нові санкції проти РФ за підтримку російською владою режиму президента Сирії Башара Асада.

Однак президент Дональд Трамп розпорядився відкласти введення додаткових економічних санкцій проти Росії.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Росія#санкції