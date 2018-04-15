Посол підтвердила, що США найближчим часом введуть нові санкції проти Росії

Обмежувальні заходи буде запроваджено проти компаній, які поставляли обладнання, пов'язані з президентом Сирії Башаром аль-Асадом і використанням хімічної зброї.

Посол Сполучених Штатів Америки в ООН Ніккі Гейлі підтвердила, що США найближчим часом запровадять нові санкції проти РФ.

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Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу Fox News, відповідаючи на питання про наслідки, з якими стикаються Іран і Росія через підтримку дій президента Сирії Башара аль-Асада.

"Ви побачите, що російські санкції посилюватимуться. (Глава Міністерства фінансів США Стівен) Мнучін оголосить про це в понеділок, якщо він ще не зробив цього, і вони безпосередньо стосуватимуться будь-яких компаній, які поставляли обладнання, пов'язані з Асадом і використанням хімічної зброї. І тому я думаю, що всі відчуватимуть це в цей момент", - сказала Гейлі.

Стосовно дипломатичних заходів після удару союзників по трьох об'єктах у Сирії, Гейлі зазначила, що Асад "не гідний" прямих переговорів зі США.

Як повідомляв УНІАН, російська газета "Коммерсантъ" раніше повідомила, що днями посол США Джон Хантсман направив до МЗС РФ лист, в якому Сполучені Штати попередили Росію про підготовку нових санкцій за підтримку режиму Асада.

7 квітня кілька моніторингових та медичних груп, які працюють в Сирії, заявили про хімічну атаку в місті Дума. За різними даними, в результаті атаки загинули від 70 до 100 чоловік, ще близько тисячі постраждали. Повідомлялося, що вертоліт скинув у Думі бомбу, яка нібито містила зарин.

При цьому влада Сирії інформацію про хімічну атаку назвали сфабрикованою.

У ніч на 14 квітня США, Велика Британія і Франція завдали ударів по трьох об'єктах у Сирії, які, ймовірно, пов'язані з виробництвом і зберіганням хімічної зброї. Операція стала відповіддю на ймовірне застосування хімічної зброї в Думі.