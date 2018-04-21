Новий президент Чорногорії хоче налагоджувати відносини з Росією

Новий президент також висловив надію, що Москва буде поважати вибір чорногорців, які вирішили вступити в НАТО.

Міло Джукановіч, який переміг на виборах президента Чорногорії, які відбулися 15 квітня, має намір працювати над зміцненням відносин між Подгоріцею і Москвою.

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За даними чорногірського ЦВК, після підрахунку 100% голосів Джуканович здобув перемогу в першому турі, набравши 53% відсотка голосів.

Він заявив, що чорногорсько-російські відносини потрібно зробити більш сучасними і він постарається на посаді президента внести в це свій внесок.

Новий президент також висловив надію, що Москва буде поважати вибір чорногорців, які вирішили вступити в НАТО. За його словами, цей вектор країна обрала давно, і він не має нічого спільного з ворожістю по відношенню до жителів Росії.

Міло Джуканович в числі інших політиків потрапив в санційний список Росії в травні 2017 року, через три місяці після того, як спеціальний прокурор Чорногорії заявив про наявність неспростовних доказів причетності військової розвідки Чорногорії до спроби військового перевороту в країні і вбивства політика. Міло Джуканович фактично керує Чорногорією з 1991 року. Він сім разів був прем'єр-міністром цієї країни, один раз президентом і один раз - міністром оборони. Джуканович був фаворитом президентських виборів, і інтрига полягала лише в тому, чи зможе він здобути перемогу вже у першому турі.