Кадирова включили до справи про спробу держперевороту у Чорногорії - ЗМІ

Ім'я глави Чеченської Республіки з'явилося в обвинувальних актах прокуратури на судовому процесі в Подгориці. Про це повідомляє видання "Известия".

Читайте такожОпубліковані знімки ГРУшників-організаторів невдалого перевороту в Чорногорії - ЗМІЛідери чорногорської опозиції - Мілан Кнежевич і Андрія Мандич, обвинувачені в підготовці держперевороту нібито за сприяння Москви в 2016 році, передали до російського посольства листа на ім'я міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова (є в розпорядженні «Известий»). У документі політики просять про підтримку, а також інформують про те, що в обвинувальних актах на суді з кінця минулого тижня фігурує ім'я глави Чеченської Республіки Рамзана Кадирова - нібито він причетний до справи.

У Чорногорії 29 липня цього року почався судовий процес над нібито організаторами антиконституційних дій напередодні парламентських виборів 16 жовтня 2016 року. Звинувачення, висунуті спеціальним прокурором Мілівоєм Катничем, стосуються підготовки держперевороту й замаху на колишнього прем'єр-міністра Міло Джукановича. У справі фігурують 13 осіб: двоє громадян Росії (Едуард Шишмаков і Володимир Попов), троє чорногорців і восьмеро сербів. На думку прокуратури, в підготовці путчу нібито замішана Москва, яка давала «вказівки згори».

Зокрема, в обвинувальних актах на суді почало фігурувати ім'я Рамзана Кадирова. Глава Чеченської Республіки, за версією прокурорів, нібито агітував лідерів мусульманської громади в Чорногорії за співпрацю з «Демфронтом» з метою зміни чинної влади. Ці подробиці наводять у листі главі російського МЗС Мілан Кнежевич і Андрія Мандич.