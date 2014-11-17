США: ісламісти стратили ще одного американця

Президент США Барак Обама підтвердив загибель Кассіга і назвав дії джихадистів актом чистого зла. Також у відеозверненні ІД методично і детально показано обезголовлення 18 сирійських військовослужбовців, повідомляє Російська служба Бі-Бі-Сі.

Бойовики більше не приховують свої обличчя і погрожують розправою американським військовим в Іраку.

Американець був узятий в заручники в жовтні минулого року на сході Сирії. Уже перебуваючи в заручниках, Кассіг прийняв іслам і став називати себе Абдул-Рахман. До цього його звали Пітер.

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До цього бойовики "Ісламської держави" вбили чотирьох західних заручників, фіксуючи свої дії на відео. Вбити Кассіга джихадисти погрожували більше місяця тому, коли вони опублікували відео, на якому було знято обезголовлення британського заручника Алана Хеннінга.

Однак зйомка вбивства Кассіга відрізняється від попередніх в ряді аспектів. На ній видно обличчя багатьох учасників вбивства і видно, що все відбувалося в пізнаваному місці - поблизу населеного пункту Дабіг в сирійській провінції Алеппо.