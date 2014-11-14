Лідер «Ісламської держави» пообіцяв влаштувати джихад по всьому світу

Про це він заявив в аудіозверненні, яке з'явилося в соціальних мережах, повідомляє РБК з посиланням на Associated Press.

У заяві, аль-Багдаді заявив, що його бійці «ніколи не припинять боротьбу, навіть якщо залишиться в живих один солдат». Аудіозапис виявився справжнім, голос лідера - справжнім, уточнює агентство.

Він також закликав здійснювати терористичні атаки в Саудівській Аравії і заявив, що військова кампанія США в Іраку і Сирії зазнала невдачі.

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8 листопада військові США заявили, що обстріляли і знищили автомобільну колону, в якій, за попередніми даними, перебувало керівництво терористичного угруповання «Ісламська держава».

Атака сталася біля міста Мосул в Іраку. При цьому представник американського військового керівництва не зміг підтвердити інформацію, що в одній з машин перебував лідер ІД Абу Бакр аль-Багдаді.