США продовжать нарощувати системи ПРО в Європі і світі, незважаючи на Росію
США будуть і далі розгортати систему протиракетної оборони (ПРО) в Європі і світі, незважаючи на претензії Росії, особливо якщо врахувати той факт, що РФ продовжує нарощувати кількість ядерних боєголовок.
Про це заявила Заступник держсекретаря з контролю над озброєннями Роуз Геттемюллер, передає gordonua.com з посиланням на офіційний сайт Держдепу США.
За словами Геттемюллер, вона вела з російськими партнерами численні розмови на тему ПРО, і кожен раз аргументи РФ були однакові, що нібито США встановлюють системи ПРО навколо Росії. Вона зазначила, що представники США пояснювали і продовжують пояснювати, що система ПРО спрямована не проти РФ, а лише забезпечує регіональну безпеку.
Геттемюллер додала, що РФ у жовтні повідомила, що розмістила 1643 ядерні боєголовки, які можна спрямувати проти США. При цьому, перехоплювачів США на Алясці тільки 30, а значить, російські ядерні боєголовки можуть подолати ядерний щит США.
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"У зв'язку з цим наше остаточне рішення: ми продовжимо встановлювати системи протиракетної оборони по всьому світу для забезпечення регіональної безпеки", - зазначила Геттемеллер.
При цьому вона додала, що США мають серйозні побоювання з приводу російського вторгнення в Україну і порушення РФ договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.