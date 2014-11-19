США продовжать нарощувати системи ПРО в Європі і світі, незважаючи на Росію

Про це заявила Заступник держсекретаря з контролю над озброєннями Роуз Геттемюллер, передає gordonua.com з посиланням на офіційний сайт Держдепу США.

За словами Геттемюллер, вона вела з російськими партнерами численні розмови на тему ПРО, і кожен раз аргументи РФ були однакові, що нібито США встановлюють системи ПРО навколо Росії. Вона зазначила, що представники США пояснювали і продовжують пояснювати, що система ПРО спрямована не проти РФ, а лише забезпечує регіональну безпеку.

Геттемюллер додала, що РФ у жовтні повідомила, що розмістила 1643 ядерні боєголовки, які можна спрямувати проти США. При цьому, перехоплювачів США на Алясці тільки 30, а значить, російські ядерні боєголовки можуть подолати ядерний щит США.

Читайте такожУ Румунії розгортають протиракетну базу США

"У зв'язку з цим наше остаточне рішення: ми продовжимо встановлювати системи протиракетної оборони по всьому світу для забезпечення регіональної безпеки", - зазначила Геттемеллер.

При цьому вона додала, що США мають серйозні побоювання з приводу російського вторгнення в Україну і порушення РФ договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.