В ООН мають намір перемогти СНІД до 2030 року

17:30, 19 листопада 2014
Світ
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До 2030 року вдасться уникнути інфікування СНІДом 28 мільйонів людей та смерті 21 мільйона ВІЛ-інфікованих. Про це заявив директор об'єднаної програми ООН з ВІЛ/СНІДу Мішель Сідібе.

Фото: УНИАН

За словами Сідібе, для досягнення такого результату потреба в коштах становитиме не менше 35 мільярдів доларів щорічно.

За даними UNAIDS зараз близько 35 мільйонів людей живуть з ВІЛ, з них 25 мільйонів в Африці. З часу відкриття інфекції близько 78 мільйонів громадян різних країн світу стали ВІЛ-інфікованими. Половина з них померла.

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Згідно з опублікованою Сідібе програмою, до 2020 року близько 90% всіх інфікованих повинні пройти ретельне обстеження їх стану здоров'я і отримати необхідну інформацію про хворобу. А ще - 90% цих інфікованих повинні отримати медикаменти, здатні продовжити їх життя. Такі ліки стримують поширення вірусу імунодефіциту в організмі і підвищують тривалість життя. Згодом у 90% пацієнтів, які отримають необхідне лікування, вірус має настільки ослабнути, що їхня імунна система стане здатна сама чинити йому опір. Головна мета такої терапії - не допустити, щоб ці люди були переносниками хвороби, зазначив Сідібе.

Крім того, об'єднаною програмою ООН з ВІЛ/Сніду зазначено, що в 2020 році все ще реєструватимуть 500 тисяч нових випадків інфекції серед дорослих. До 2030 року це число повинне скоротитися до 200 тисяч.

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