Німеччина розраховує перемогти СНІД до 2020 року

На річних зборах членів Німецької організації допомоги хворим на СНІД Deutsche AIDS-Hilfe (DAH) була поставлена нова мета: до 2020 року в Німеччині не повинно залишитися жодної хворої людини, повідомляє Німецька хвиля.

Захід пройшов у неділю, 2 листопада, в Любеку у зв'язку з успішним результатом профілактики ВІЛ-інфекції у федеральній землі Шлезвіг-Гольштейн, де на сьогоднішній день немає жодного хворого на СНІД.

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Перед початком зборів DAH була удостоєна премії Ганса-Петера Хаушильда за передову роботу щодо попередження СНІДу.

За словами члена правління DAH Сільвії Урбан, організація має "усі необхідні засоби", і в 2020 році смертельна хвороба може стати для Німеччини "історією". "Швидкий кінець СНІДу - не мрія, а реальна мета і етичне зобов'язання", - заявила, зокрема, Урбан.

Завдяки своєчасній діагностиці і терапії в Німеччині практично повністю вдалося уникнути нових випадків захворювання на СНІД. Незважаючи на це, щороку в країні помирає понад 500 осіб від наслідків ВІЛ-інфекції.