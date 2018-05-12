Меркель: ЄС досяг значного прогресу у взаємодії у військовій сфері

Канцлер Німеччини наголосила, що основним завданням збройних сил є оборона країни і членів НАТО.

Європа досягла величезного прогресу в зусиллях із взаємодії у військовій сфері.

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Про це заявила канцлер Німеччини Ангела Меркель у своєму щотижневому відеоподкасті, який був опублікованийна сайті уряду Німеччини.

"Ми досягли тут величезного прогресу", - сказала вона. За рахунок PESCO (Постійного структурованого співробітництва в сфері оборони) ЄС зможе економити й ефективніше використовувати наявні ресурси у військовій сфері, зазначила канцлер.

За її словами, на додаток до кооперації в рамках НАТО це "виключно важливо для підвищення оборонних здібностей" ЄС.

Одночасно Меркель закликала не допускати самого виникнення конфліктів, передає tass.ru. "Наша безпека залежить від ситуації в інших регіонах світу", - сказала вона.

Глава уряду Німеччини повідомила, що Берлін для врегулювання криз має намір використовувати поєднання різних заходів - політичних, військових і співробітництва у справі відновлення і розвитку.

Меркель подякувала Бундесверу за участь у зарубіжних операціях, підкресливши, що основним завданням збройних сил ФРН є оборона країни і членів НАТО.