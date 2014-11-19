Бойовикам "Ісламської держави" вистачить зброї ще на 2 роки активних бойових дій - ООН

Бойовики терористичного угрупування "Ісламська держава" захопили стільки зброї, що їм її вистачить ще на два роки активних бойових дій в Іраку та Сирії.

Про це йдеться у доповіді міжнародних експертів, підготовленій для Ради Безпеки ООН, передає 5 канал із посиланням на The Guardian.

За оцінками ООН, арсенал бойовиків включає танки Т-55 і Т-72, американські "хаммери", автомати, зенітні системи ближнього радіусу дії, включаючи ПЗРК, захоплені на складах іракських і сирійських військових.

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Анонімне джерело також повідомило, що терористи ІД мають 250 автотранспортних засобів.

У доповіді вказується, що більшу частину зброї бойовики захопили на військовій базі Іраку, яка перебуває під контролем США.

Очікується, що Рада Безпеки ООН у середу прийме доповідь експертів до розгляду.

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Нагадаємо, за версією ізраїльського Forbes "Ісламська держава" являється найбагатшою терористичною організацією у світі - річний дохід ісламістів склав $2 млрд.

Більшу частину своїх доходів бойовики отримують від продажу нафти з родовищ на захоплених територіях.