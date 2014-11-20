Сербія має ввести санкції проти Росії якщо хоче вступити в ЄС

Таку заяву зробив єврокомісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Хан напередодні візиту в Белград, передають РИА Новости.

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"Сербія юридично зобов'язалася в рамках переговорів про вступ поступово узгодити свою позицію з ЄС щодо важливих питань, таких як санкції щодо Росії. Це дуже важливо, і ми очікуємо від Белграда дотримання цього зобов'язання", - сказав Йоханнес Хан.

"Ваша країна визначила вступ до ЄС як свою головну стратегічну мету, яку прем'єр Вучич підтвердив в ході недавнього візиту президента Путіна в Сербію. Ми очікуємо від представників вашої влади продовження демонстрації прихильності ключовій стратегічній меті вступу до ЄС", - заявив єврокомісар.