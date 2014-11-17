Єврокомісар Хан прибуде з дводенним візитом до Києва
15:33, 17 листопада 2014Політика
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Комісар ЄС з питань розширення та 'вропейської політики сусідства Йоханнес Хан відвідає Україну 27-28 листопада.
Хан прибуде в Україну вперше / фото europa.eu
Про це Йоханнес Хан написав на своїй сторінці в "Твіттері" після зустрічі з міністром закордонних справ Павлом Клікіним.
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"Хороша зустріч з міністром Клімкіним. Прибуду в Україну 27/28. Зараз потрібно стимулювати порядок денний реформ", - написав він.
Як повідомляв УНІАН, у новому складі Єврокомісіїавстрійський єврокомісар Йоханнес Хан буде займатися серед іншого і взаємовідносинами ЄС і України. У вересні він заявив, що на даному посту українське питання буде його пріоритетом.
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