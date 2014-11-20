Горбачов вважає, що Путін повторює його помилки, адже починає вважати себе Богом
Перший та останній президент СРСР наголосив, що сильна держава не може розганяти опозиційні мітинги, а якщо так робиться, то це ознака безсилля.
Перший та останній президент СРСР Михайло Горбачов вважає, що президент Росії Володимир Путін повторює його помилки, адже починає вважати себе Богом.
Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це він сказав у Москві в ході презентації своєї книги "Після Кремля".
"У нас є президент, Путін - президент, що відбувся. Мені здається, що він починає захворювати тією самою хворобою, що й я колись захворів - самовпевненість надмірна. І все що кажуть, не має значення - він вже бог, або принаймні заступник бога, з яких питань - не знаю", - сказав Горбачов.
Він зауважив, що Путін має дослуховуватись - "це важливіше, ніж холуї, які облизують його з п'яток до відомих місць".
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Горбачов відзначив, що Путін не зустрічається з ним вже 1,5 роки, адже "ніколи".
Він підкреслив, сильна держава будується не силою. "Сильна держава - демократична держава", - сказав Горбачов.
За його словами, сильна держава не може розганяти опозиційні мітинги, а якщо так робиться, то це ознака безсилля.
Горбачов наголосив, що коли важко, то не треба боятись піти, хоча це й страшно.
Водночас Горбачов заявив, що Путін багато зробив, щоб врятувати РФ від розпаду після президента Бориса Єльцина, хочa використовувались авторитарні методи, але це робилось в інтересах більшості.
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На презентацію книги прийшли кілька сотень росіян, які створили чималу тисняву. Підтримати Горбачова прийшов і російський музикант Андрій Макаревич, а також представники влади "пізнього СРСР".
Зал зустрів Горбачова оплесками, самого автора завжди підтримували під руку. Гарбачов жартував з цього приводу та зазначив, що він самий дорослий в аудиторії і може консультувати з питань здоров'я.
Він жартома зауважив, що його вже хоронили більше десяти разів, але не дочекались. Він запросив всіх на своє 90-річчя.
Горбачов заявив, що в його книзі розповідається про боротьбу за владу у Москві, що призвело до розпаду Радянського союзу.
При цьому він наголосив, що СРСР розвалив не він, адже він намагався його зберегти та підготував новий договір.