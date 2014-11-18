Макаревич відсудив півмільйона рублів за статтю про концерт для українських військових, якого не було

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, таке рішення виніс сьогодні Савеловський суд Москви.

Зокрема, суд визнав, що відомості у статті Проханова є неправдивими, і зобов'язав відповідача, крім компенсації у 500 тис. руб., відшкодувати судові витрати у сумі 8 тис. рублів. Таку саму суму на покриття витрат має виплатити і газета «Известия», в якій була опублікована стаття.

17 серпня газета «Известия» опублікувала статтю Проханова «Співаки і негідники» («Певцы и подлецы»), в якій стверджувалося, що Макаревич у Слов'янську виступав перед українськими військовими.

Читайте такожМакаревич звинувачує заступника голови адміністрації Путіна у цькуванні«Музикант Андрій Макаревич, керівник групи «Машина часу» («Машина времени»), поїхав на Україну, і у розташуванні українських військ у Слов'янську, серед задимлених руїн, на яких ще не вивітрилася кров ополченців - захисників цього славного міста, дав концерт. Його музика надихала українських артилеристів, які одразу ж після концерту відправилися на позиції і з важких гаубиць довбали будинки, школи і госпіталі Донецька, розриваючи на частини донецьких дівчат ... Під музику Макаревича знищували росіян у Донбасі. Його концерт у Слов'янську, у таборі карателів, можна порівняти з концертом у дивізії «СС Галичина». Бандерівці після такого концерту пішли спалювати Хатинь. «Правий сектор», наслухавшись Макаревича, пішов різати горло «кацапам». Кров російських людей - на пальцях Макаревича», - написав Проханов, відомий як фанатичний прихильник президента РФ Володимира Путіна і війни Росії проти України.

Макаревич заявив, що ці відомості ганьблять його ім'я, оскільки насправді він виступив у таборі біженців у Святогорську Донецької області. Лідер «Машини часу» вимагав через суд спростувати неправдиві відомості, а також стягнути з відповідачів мільйон рублів компенсації моральної шкоди.

«Автор ставить у пряму залежність концерт і ті заворушення, які кояться в Донецьку. Нікому б в голову не прийшло співати і танцювати під час бомбардування, концерт було дано не у Слов'янську, де йшли бої, а для дітей і жінок у Святогорську», - заявила в суді представник Макаревича Анастасія Расторгуєва.

Вона зазначила, що позивач вимагає стягнути компенсацію саме з Проханова, а на «Известия» покласти лише погашення судових витрат.

Макаревич пообіцяв, що у разі перемоги у судовому процесі перерахує відсуджені гроші дітям-біженцям, постраждалим від військових дій в Україні.

Рішення Савеловського суду відповідачі мають намір оскаржити у суді вищої інстанції.

Сам Проханов назвав рішення суду за позовом Макаревича перемогою Києва.

«Рішення Савеловського суду - це перемога Києва над моєю улюбленою Новоросією», - заявив Проханов.

Читайте такожМакаревич і Сурганова зібрали понад мільйон рублів на допомогу дітям ДонбасуЯк відомо, Макаревич відкрито висловлювався на підтримку українського народу під час Євромайдану, засуджував анексію Криму Росією і дії Путіна стосовно України. За свою позицію Макаревич піддавався гонінням у РФ, зокрема ініціативна група збирала підписи під петицією про позбавлення Макаревича ордена за заслуги перед Вітчизною, врученого урядом Росії у 2003 році.

12 серпня Макаревич у Святогорську виступив з концертом під відкритим небом на сцені обласного санаторно-оздоровчого комплексу «Перлина Донецької області». На концерті були присутні діти з цього оздоровчого комплексу та сотні переселенців з окупованих районів Донбасу, які проживають у Святогорську у таборі для біженців.