У Казахстані заборонили опозиційний журнал через підтримку України

У Казахстані заборонили видання опозиційного журналу "Адамбол" ("Будь людиною" - прим. УНІАН) і заарештували тираж, звинувативши в агітації війни.

Про це пише професор Львівського національного університету імені Івана Франка Олександр Старіш, цитуючи члена редколегії журналу Ділярам Аркін і на своїй сторінці в Facebook.

"У Казахстані заборонено видання журналу «Адамбол» («Будь людиною»). Зрозуміло, що опозиційний журнал. І Назарбаєву. І Путіну", - пише він.

Ділярам Аркін зазначає, що офіційною причиною став матеріал під назвою "Наші на чужій війні", у якому були наведені коментарі опозиціонера Садикова про створення інтернаціонального батальйону, для участі в антитерористичній організації.

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"У цій статті Управління внутрішньої політики акімату міста Алмати побачило пропаганду війни та інших "недобрих" речей. Заборонили поширювати і випускати журнал, також заборонена зараз наша сторінка на Facebook. Рішення було ухвалене заочно без нашої присутності. Це був лише привід причепитися до журналу. Вважаю, що є причетність до цього, високопоставлених чиновників з Астани і високопоставлених персон з Москви, так як цей матеріал стосується україно-російського конфлікту", - зазначає редактор видання.

Аркін підкреслює, що редакцію звинуватили в агітації війни через те, що журнал виступив на боці українців. Тираж випуску заарештовано.