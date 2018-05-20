Лідер Палестини перебуває у лікарні із запаленням після перенесеної операції - ЗМІ

За словами генсека Виконкому Організації визволення Палестини Саїба Аріката, Махмуда Аббаса можуть виписати вже 21-22 травня.

Палестинський лідер Махмуд Аббас на даний час перебуває у лікарні із запаленням після проведеної на цьому тижні операції.

Про це, як передає ТАСС, повідомив у неділю генсек Виконкому Організації визволення Палестини (ООП) Саїб Арікат.

«Я розмовляв з ним якийсь час тому, він проходить обстеження, стан добрий», - сказав він.

За його словами, у Аббаса після хірургічного втручання на середньому вусі виникло запалення.

«Очікується, що він залишить лікарню завтра або післязавтра», - зазначив генсек ООП.

Раніше агентство Wafa повідомляло, що Аббас пройшов у неділю обстеження в одній із лікарень Рамалли. Її головлікар Саїд Сарахна запевнив, що «результати проведених тестів відмінні, здоров'я президента обнадіює».

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Як повідомлялося, палестинський президент переніс операцію 15 травня і був виписаний за кілька годин. Пізніше надходила інформація, що в суботу його знову на нетривалий час доставляли до лікарні.

У минулому здоров'я 82-річного палестинського президента неодноразово ставало предметом чуток і спекуляцій. У жовтні 2016 року він був поміщений в лікарню в Рамаллі для проведення планових медичних тестів, зокрема діагностичної катетеризації серця, і, як повідомлялося, успішно пройшов їх.

У лютому поточного року Аббас був доставлений в одну з клінік США, за два дні після виступу на засіданні Радбезу ООН у штаб-квартирі організації в Нью-Йорку. Тоді палестинські представники також вказували, що він проходив планове обстеження і його здоров'ю ніщо не загрожує.