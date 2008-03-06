Ощадбанк Росії не збирається відповідати за чужими боргами

Ощадбанк Росії не повинен відповідати за жодними зобов`язаннями Ощадбанку колишнього СРСР.

«Ми не є правонаступником або будь-яким наступником Ощадного банку СРСР. Відповідно, ні де-юре, ніяк інакше не несемо відповідальності за зобов`язаннями, навіть не Ощадбанку СРСР, а держави СРСР, перед вкладниками», - сказав президент, голова правління Ощадбанку Росії Герман ГРЕФ сьогодні на прес-конференції в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, Г.ГРЕФ вважає, що не можливо говорити про жодні форми відповідальності, зокрема й фінансової, Ощадбанку Росії перед вкладниками України. «Ні про яку форму відповідальності мови бути не може. Ми не збираємося відповідати за боргами жодної держави. Ми відповідатимемо тільки за власними зобов`язаннями», - наголосив голова правління банку.

Г.ГРЕФ стверджує, що ніякі фонди від ліквідованого Ощадбанку СРСР не перейшли Ощадбанку Росії. «Між нами і Ощадбанком СРСР є елементи спільного найменування і частина активів у вигляді, в першу чергу, філіальної мережі, розташованої на території Російської Федерації», - сказав Г.ГРЕФ.

Як повідомляв УНІАН, в Асоціації українських банків (АУБ) вважають, що Росія повинна залучиться до процесу компенсації громадянам України вкладів в Ощадбанку колишнього СРСР. «По суті, станом на 1 січня 1991 року всі кошти з рахунків підрозділів Ощадбанку СРСР, які перебували на території України, було переказано до Москви. Реально, у відділеннях, як в Україні, так і у всіх республіках СРСР, залишалися тільки записи про стан рахунків», - сказав президент АУБ Олександр СУГОНЯКО журналістам 12 лютого ц.р.

Крім того, 15 лютого ц.р. у Верховній Раді зареєстровано проект постанови “Про визнання зобов`язань колишнього Ощадного банку СРСР перед громадянами України боргом Російської Федерації”. Авторами проекту є депутати Верховної Ради, члени фракції Блоку "Наша Україна - Народна самооборона".

Верховній Раді пропонується прийняти постанову про визнання заборгованістю Російської Федерації зобов`язань колишнього Ощадного банку СРСР перед громадянами України у розмірі 84,3 млрд. крб., які станом на 1 січня 1991 року були акумульовані в Ощадному банку СРСР і є власністю громадян України.