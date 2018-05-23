Протести у Парижі переросли у масові заворушення: поліція застосувала водомети та газ, є затримані (фоторепортаж)

В ході демонстрацій, молоді люди, повністю одягнені в чорне і з прихованими за масками обличчями, почали влаштовувати погроми, підпалювали димові шашки і фаєри, і провокували поліцію.

У Парижі в ході акції протесту проти реформи умов найму держслужбовців відбулися зіткнення між протестувальниками і поліцією.

Правоохоронці застосували проти демонстрантів перцевий газ і водомети, передає "Новое время".

Демонстрації у центрі Парижа влаштували держслужбовці та представники профспілок. Учасники протестували проти проекту урядової реформи умов найму держслужбовців. За даними ЗМІ, всього в демонстрації брали участь понад 16 тисяч осіб.

Як повідомляється, в ході демонстрацій, молоді люди, повністю одягнені в чорне і з прихованими за масками обличчями, почали влаштовувати погроми, підпалювали димові шашки і фаєри, і провокували поліцію. У свою чергу сили правопорядку застосували сльозогінний газ і водомети.

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За даними France Info, під час заворушень поліція заарештувала 17 осіб "за участь в насильницьких діях". Пізніше радіостанція повідомила, що поліція заарештувала ще 101 людину, які після розгону демонстрації проникли до будівлі однієї з місцевих шкіл.

Також за даними журналістів, у результаті зіткнень є постраждалі як з боку демонстрантів, так і з боку правоохоронних органів. Точна кількість постраждалих поки невідома.

Нагадаємо, 22 березня по всій території Франції пройшли масові страйки держслужбовців, залізничників і працівників аеропортів.

Страйки і демонстрації пройшли в знак протесту проти реформ президента Еммануеля Макрона, який оголосив про намір реформувати Національну компанію залізниць SNCF, скасувавши особливий статус і пільги її співробітників, а також пообіцяв скоротити 120 тисяч чиновників.